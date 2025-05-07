«Ураган-1М» є сучасною версією радянських РСЗВ «Ураган» та «Смерч»

На Курщині зафіксували перше знищення рідкісної російської реактивної системи залпового вогню «Ураган-1М». Відео бойової роботи оприлюднили військові 4 полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» у вівторок, 6 травня.

За даними «Цензор.Нет» ураження сталось біля села Кулемзіно Курської області. Рідкісну російську РСЗВ «Ураган-1М» уразили за допомогою РСЗВ HIMARS, використавши керовані реактивні снаряди GMLRS. Моніторингові канали повідомляють, що це перше зафіксоване знищення «Ураган-1М».

9К512 «Ураган-1М» – російська бікаліберна реактивна система залпового вогню з пакетною заміною напрямляючих. Вона здатна використовувати 220-мм та 300-мм реактивні снаряди. Її розробка в Росії розпочалась у 1990 році. І тільки у 2012 році розпочались випробування РСЗВ. На озброєння російської армії вона потрапила у 2016 році.

«Ураган-1М» є сучасною версією радянських РСЗВ, її розробили на заміну застарілих систем «Ураган» та «Смерч». Станом на 2021 рік у Росії налічувалось шість одиниць «Ураган-1М».

Нагадаємо, оператори дронів 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд» вперше уразили російську корабельну РЛС «Заслон», яку окупанти встановили на колісне шасі. Вона здатна виявляти цілі на відстані до 300 км.

Крім того, у лютому 2025 року біля Покровська вперше зафіксували знищення російської новітньої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка», що є покращеним варіантом ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнцепьок».