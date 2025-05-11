Суд визнав винним у шахрайстві Гліцнштейна Менахема Мендела

Чернівецький районний суд визнав винним у шахрайстві громадянина Ізраїлю, головного рабина Чернівецької області та голову правління Іудейської релігійної громади Буковини Гліцнштейна Менахема Мендела. У вироку від 8 травня йдеться, що початку жовтня 2024 року він погодився за 10 тис. доларів допомогти виїхати за кордон родичу своєї знайомої.

Згідно з матеріалами справи, до головного рабина Чернівецької області на початку жовтня 2024 року звернулась знайома із проханням допомогти у виїзді її родичу до Ізраїлю. Слідчі з’ясували, що вона не знала, як відбувається процедура виїзду за кордон, тому повністю покладалася на авторитет Гліцнштейна.

«Обвинувачений вирішив цим скористатись та шляхом зловживання довірою незаконно заволодіти її грошима, не маючи на меті вчиняти будь-які дії, спрямовані на допомогу або сприяння у виїзді чоловіка за межі України», – йдеться у матеріалах суду.

Після того, як він отримав 10 тис. доларів від жінки в кабінеті синагоги, рабина затримали поліцейські.

Під час судового засідання рабин свою вину визнав повністю та пояснив, що до нього щодня звертаються за допомогою і порадою, зокрема й потерпіла. Проте він наголосив, що не міг реально допомогти чоловіку виїхати за кордон, і не планував цього робити.

Спершу справу кваліфікували як незаконне переправлення людей через кордон, однак згодом змінили обвинувачення на шахрайство. З огляду на щире каяття, співпрацю зі слідством та факт, що на утриманні в рабина є 6 неповнолітніх дітей, суд вирішив призначити йому не тюремне покарання, а штраф. Відтак Гліцнштейн має сплатити 413 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити, подавши апеляційну скаргу.

11 травня повідомляли, що Галицький районний суд Львова виніс вирок мешканцю Шептицького, військовослужбовцю Дмитру Гартенбергу, який за 10 тис. доларів обіцяв організувати переправлення ухилянта за кордон. Його визнали винним у шахрайстві та присудили п’ять років позбавлення волі.