На Закарпатті винесли вирок учасникам схеми, які за хабарі змінювали облікові дані призовників
Обвинуваченим призначили умовний термін та 27 тис. грн штрафу
Мукачівський міськрайонний суд визнав Василя Підгорського та Юрія Махлинця винними у несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та підкупі. Обвинуваченим, які змінювали інформацію про порушення військового обліку в Єдиному державному реєстрі призовників, призначили умовний термін та 27 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 6 травня, водій ТОВ «Каскад» та військовослужбовець були учасниками схеми, організованої у січні 2025 року обвинуваченим, справу якого розглядають в окремому провадженні. Злочинна група брала хабарі за оновлення військово-облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів без відвідування ТЦК.
Вартість послуги коштувала 800 доларів. За цю суму оператор групи військового обліку сержантів і солдатів запасу, маючи доступ до електронної системи Єдиного державного реєстру призовників, після отримання від спільників фотографій паспортних даних військовозобов’язаних, які мали з’явитися до ТЦК для оновлення даних, змінював інформацію в Реєстрі про порушення ними військового обліку. Всього послугами злочинної групи встигли скористатися троє військовозобов’язаних.
17 квітня Василь Підгорський та Юрій Махлинець уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віктор Гейруш призначив їм відповідно 27,2 тис. грн штрафу та рік умовного терміну. На вирок можуть подати апеляцію.