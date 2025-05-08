Злочинна група брала хабарі за оновлення військово-облікових даних призовників без відування ТЦК

Мукачівський міськрайонний суд визнав Василя Підгорського та Юрія Махлинця винними у несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та підкупі. Обвинуваченим, які змінювали інформацію про порушення військового обліку в Єдиному державному реєстрі призовників, призначили умовний термін та 27 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 6 травня, водій ТОВ «Каскад» та військовослужбовець були учасниками схеми, організованої у січні 2025 року обвинуваченим, справу якого розглядають в окремому провадженні. Злочинна група брала хабарі за оновлення військово-облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів без відвідування ТЦК.

Вартість послуги коштувала 800 доларів. За цю суму оператор групи військового обліку сержантів і солдатів запасу, маючи доступ до електронної системи Єдиного державного реєстру призовників, після отримання від спільників фотографій паспортних даних військовозобов’язаних, які мали з’явитися до ТЦК для оновлення даних, змінював інформацію в Реєстрі про порушення ними військового обліку. Всього послугами злочинної групи встигли скористатися троє військовозобов’язаних.

17 квітня Василь Підгорський та Юрій Махлинець уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віктор Гейруш призначив їм відповідно 27,2 тис. грн штрафу та рік умовного терміну. На вирок можуть подати апеляцію.