Пацієнт Михайло з професором Любомиром Куликом і дружиною

У медицині нерідко неможливе стає можливим, особливо тоді, коли іншого виходу для порятунку пацієнта нема, правда, за умови, що за пацієнта беруться справжні професіонали. 36-річний Михайло Гулин з Прикарпаття – один із таких пацієнтів. Аби врятували чоловіка, у якого шанс вижити наближався до нуля, львівські спеціалісти на 1 годину і 20 хвилин зупинили роботу всіх органів, повністю знекровили організм і охолодили тіло до 15 градусів. Майже сім годин кардіохірурги Львівської обласної клінічної лікарні боролися за життя батька трьох малих дітей і він вижив. Нині розкажемо подробиці цього дивовижного порятунку.

Нога боліла так, що жодні знеболювальні не допомагали

Напередодні занедужання Михайло садив картоплю. Город чималий, тож він майже весь день провів у полі. У свої 36 років Михайло вважається гіпертоніком зі стажем. У нього часто піднімався тиск, але чоловік на це не зважав. Зараз і не пригадає, скільки вже років у нього «стрибає» тиск. Препаратів для його зниження він не приймав, сподівався, що минеться.

Наступного дня готувався іти на роботу, але вранці, коли прокинувся, відчув нестерпний біль у правій верхній частині грудної клітки. Він не минав, навпаки, ставав усе сильніший. «Швидка» відвезла чоловіка до лікарні у місті Городенка, а звідти його відправили в Івано-Франківськ. У Михайла на той час вже дуже боліла права нога, знеболювальні не допомагали. Окрім того, піднявся тиск, який важко було збити.

Хірурги Івано-Франківська запідозрили у пацієнта тромбоз стегнової артерії. Вони прооперували його, забрали тромби, але стан пацієнта і далі погіршувався. Комп’ютерна ангіографія, на яку скерували Михайла, показала, що у нього гостре розшарування аневризми аорти. Розірвалася не лише висхідна, а й дуга аорти, а це частина аорти, звідки ідуть судини до мозку. Тож пацієнту треба було терміново замінити ці дві частини аорти. Це складна операція навіть у планових хворих, а в невідкладній ситуації при дуже крихких тканинах аорти надзвичайно ризиковна і загрожує кровотечею і виникненням інсульту. Тож пацієнта відразу відправили до кардіохірургів Львівської обласної клінічної лікарні.

Кардіохірург, професор Любомир Кулик пояснив ZAXID.NET, що при такому діагнозі дуже важливим є час, коли пацієнт потрапляє в руки кардіохірургів. Якщо від моменту розриву аневризми минуло три дні, 75% таких хворих помирає. Трохи більше часу – 95% випадків є летальними. Михайло потрапив до Львова на другий день після розриву аневризми аорти після обіду. Медики кажуть, що він стрибнув в останній вагон і то на останню підніжку. Шанс вижити у чоловіка наближався до нуля.

У Михайла розірвалася внутрішня стінка аорти і замість одного, утворилося два канали. Як пояснили кардіохірурги, при розриві аневризми деякі судини, що йшли від аорти, також розриваються і перестають постачати кров до органів. У Михайла ситуація ускладнювалася ще й тим, що розшарування аорти розпочалося від аортального клапана, пройшло через всю грудну, черевну аорту і дісталося аж до артерії правої ноги і перекрило кровопостачання. Виникло важке кисневе голодування, ішемія правої ноги. Пацієнт перестав відчувати ногу, вона страшенно боліла і він зовсім не міг нею рухати.

Оцінивши стан пацієнта, спеціалісти зрозуміли, що спершу треба терміново рятувати ногу, бо інакше її доведеться ампутувати. І зупинка кровопостачання у цій ділянці могла спровокувати ниркову недостатність. Тож за порятунок ноги пацієнта спершу взялася команда судинних хірургів, яку очолив професор Юрій Орел. Окрім нього, до операційної команди увійшли судинні хірурги Зоряна Лудин, Ігор Кирилич і анестезіолог Назар Кулина. Судині хірурги встановили судинний протез і налагодили кровопостачання з лівої стегнової артерії у праву. Це дало результат: кровопостачання правою ногою відновилося, зник біль, пацієнт почав рухати ногою.

У будь-який момент у пацієнта міг виникнути некроз кишківника або зупинитися серце

Тепер пацієнт потрапив у руки кардіохірургів, які мали провести надскладну операцію з ліквідації розірваної аневризми аорти. Це вже йшов третій день, відколи вона розірвалася. На той час вже було зрозуміло, що у пацієнта кров погано поступає в артерію кишківника: живіт був здутий, не прослуховувалися кишкові шуми, виник біль. У будь-який момент міг виникнути некроз кишківника, підшлункової залози, ниркова недостатність.

«Пацієнти, які мають таке розшарування, часто помирають від того, що аорта рветься, кров потрапляє в серцеву сорочку, стискає серце і пацієнт помирає», – каже професор Любомир Кулик.

Тож пацієнта знову взяли в операційну. До операційної бригади, окрім професора Любомира Кулика, увійшли кардіохірурги Володимир Пришляк, Павло Лукач, анестезіолог Назар Кулина і перфузіолог Анатолій Шнайдрук.

Перед командою стояло непросте завдання: треба було висікти ту частину аорти, де відбулося розшарування, вставити протез і пришити його до вцілілих частин аорти. Аби провести таку операцію, кардіохірургам довелося повністю знекровити пацієнта (працював апарат штучного кровообігу), кров через спеціальну канулю подавали від апарата штучного кровообігу лише до мозку, зупинити роботу всіх органів, а тіло охолодити до 15 градусів.

Операції з протезування аорти кардіохірурги проводили не один раз, але це оперативне втручання було особливим. Перед тим, як пришити протез до вцілілої верхньої частини аорти, кардіохірурги провели «ревізію» цієї частини і виявили, що в одному місці аорта повністю розірвана. Тож їм довелося видали цю частину і поставити не один протез, а два, а потім ці протези зшити між собою.

Це надскладна операція і вона тримала сім годин. У пацієнта годину і 20 хвилин організм повністю був знекровлений і не працював жодний орган.

Операцію із заміни частини аорти кардіохірурги провели 29 квітня. Пацієнт доволі добре пройшов післяопераційний період і вже готується до виписки.

«Я самостійно ходжу не лише по палаті, відділенні, а й піднімався сходами на третій поверх, коли ходив на обстеження. Цього тижня вже поїду додому», – каже Михайло. Вдома на батька чекає троє синів, найстаршому з них – сім, найменшому – 2, 5 року. Є чоловікові заради кого жити.