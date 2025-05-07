Зі Святославом зараз уже все гаразд. Обидві операції пройшли успішно

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 5-річного хлопчика із Золочівського району, в якого під час видалення апендициту виявили ще три патології, які потребували хірургічного втручання. Дитині провели дві операції з інтервалом у три місяці.

Захворювання у Святослава почалося з кашлю, підвищеної температури, болю у горлі й животі. Спершу хлопчика лікували за місцем проживання. Лікарі підозріли вірусну інфекцію і призначили антибіотики. Однак хлопчику ставало дедалі гірше. У критичний момент батьки викликали «швидку» і привезли сина до «Охматдиту», повідомили у лікарні.

Львівські хірурги виявили у хлопчика гострий перфоративний апендицит, ускладнений перитонітом, у черевній порожнині вже сформувався абсцес. Іншими словами, апендикс прорвався і навколо нього утворилась заповнена гноєм порожнина, обмежена іншими органами. Дитину терміново прооперували. Операцію провели лапароскопічно: видалили апендикс, провели санацію черевної порожнини, встановили дренажі.

Під час операції хірурги виявили у пацієнта рідкісну ваду розвитку — дивертикул Меккеля, або, як його ще називають, «другий апендикс». Лікарі кажуть, що такий виріст кишківника є лише у 4% людей і часто проявляється симптомами, подібними до апендициту. Цей дивертикул має незвичну будову, він покритий тканинами, які більше властиві шлунку чи підшлунковій залозі, і може викликати ускладнення: кровотечі, запалення, перфорації.

Також у хлопчика виявили пупкову грижу та грижу білої лінії живота – дефекти черевної стінки, які раніше вже спричиняли біль. Пупкову грижу хірурги видалили під час операції з видалення апендициту. А видалити дивертикул за одну операцію було неможливо через перитоніт, тож операцію з його видалення довелося відкласти.

Через три місяці після першої операції Святославу зробили ще одну операцію – видалили дивертикул Меккеля. Операцію провели відеоасистовано через отвір грижі білої лінії живота, щоб не робити нових розрізів. Відновлення минуло легко. На четвертий день хлопчик з лікарні поїхав додому.

Оперувала хлопчика команда спеціалістів, до якої увійшли дитячі хірурги Олександр Колодій, Тетяна Катринець, інтерн-хірург Павло Жеребнов, анестезіологи Володимир Міщук та Марія Василенко.

Зараз у хірургічному відділенні лікарні є ще п’ятеро дітей із перитонітом. Вік дітей переважно 3-5 років. Діти у такому віці не можуть чітко пояснити, що саме і де їх болить. Тому хірурги радять не зволікати з візитом до лікаря, якщо дитина має підвищену температуру, млявість, біль у животі або зміни в самопочутті.