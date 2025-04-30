Операція тривала майже годину і пройшла успішно

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») прооперували 14-річного підлітка з Львівщини, у стравоході якого застряг шматок шашлика. У хлопця виникло утруднене дихання, порушення ковтання, дискомфорт за грудиною і страх. О 2-й годині ночі пацієнта терміново взяли в операційну.

Як пояснив дитячий торакальний хірург лікарні Олександр Колодій, стравохід має природні звуження: на рівні шиї, біля аорти та на вході до шлунка. У пацієнта шматок м'яса зупинився на другому звуженні. Хлопець не міг нормально дихати, проковтнути навіть слину, тому виникла сильна слинотеча, відчуття стороннього тіла за грудиною. Його терміново о 2-й годині ночі взяли в операційну.

Шматок шашлика застряг у стравоході підлітка

Оперували пацієнта ендоскопічно. Операція тривала майже годину. Великий шматок м’яса видаляли поетапно, щоб не пошкодити стінки стравоходу.

«Це дуже делікатна хірургічна робота. Необхідно діяти обережно, щоб не спричинити перфорацію стравоходу», – каже Олександр Колодій.

Подібні випадки, кажуть лікарі, трапляються часто. Найчастіше пацієнти проковтують шматки м'яса, а у менших дітей у стравоході можуть опинитися дрібні іграшки, батарейки, монети або деталі конструктора.

Хлопця вже виписали з лікарні у задовільному стані. Він ще деякий час буде під наглядом фахівців.