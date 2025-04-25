Дитячі хірурги, які оперували дівчину (зліва направо) Богдан Мальований, Соломія Ковч, Наталія Козак, Олег Содома.

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») провели складну операцію 17-річній мешканці Львова, видаливши величезний утвір, який займав всю черевну порожнину, від правого яєчника до печінки. Його розмір був 30 на 20 см і містив майже 5 л рідини.

Дівчина звернулася до лікарів зі скаргами на біль та велике збільшення живота. УЗД-спеціалісти запідозрили багатокамерний утвір правого яєчника. І для уточнення діагнозу пацієнтку скерували на МРТ органів малого тазу з контрастом. У дівчини діагностували муцинозну аденому правого яєчника.

Лікарі припускають, що це вроджений утвір, який не був діагностований раніше, бо зазвичай він може почати збільшуватися у гормонально активний період (з моменту початку менструації), повідомили у лікарні.

Розмір утвору був 30 на 20 см і містив близько 5 л вмісту, розповіли лікарі. Допомогти пацієнтці могло лише оперативне втручання. До операційної бригади увійшли дитячі хірурги Богдан Мальований, Олег Содома, Соломія Ковч і гінекологиня Наталія Козак.

«Утвір був багатокамерний. Кожна з камер була виповнена слизовим вмістом, деякі мали тканинний компонент. Операція була технічно складною. Потрібно було видаляти утвір дуже обережно, щоб не пошкодити навколишні органи, які знаходились поруч з пухлиною», – каже дитячий хірург, директор лікарні Богдан Мальований.

Під час операції пацієнтці видалили утвір разом з правими додатками матки. Ліві додатки у нормі, що у майбутньому дасть можливість дівчині народжувати. За словами гінекологині Наталії Козак, якби ця пухлина була діагностована ще у дитячому віці, шансів на збереження правих додатків було б набагато більше.

Після операції пацієнтка почувається добре і перебуває під спостереженням лікарів.

Гінекологиня Наталія Козак радить батькам приводити доньок на профілактичний огляд у перший рік від моменту початку менструації.