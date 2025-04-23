Через п’ять днів після операції Матвійко з лікарні поїхав додому

Нейрохірургам львівської дитячої лікарні св. Миколая вдалося вилікувати епілепсію у 8-річного мешканця Львівщини, який з народження страждав від нападів судом. Причиною виникнення судом була пухлина головного мозку, яку спеціалістам вдалося повністю видалити.

Судомні напади у Матвія з'явилися ще у перші місяці його життя. Напади тривали по кілька хвилин. Медики призначили хлопчику протиепілептичне лікування. Два роки тому напади судом почастішали, терапія вже не рятувала. Під час чергового МРТ-обстеження лікарям вдалося нарешті візуалізувати причину епілепсії — у потиличній ділянці лівої півкулі головного мозку дитини була пухлина, тож батьків скерували до нейрохірургів Львова, повідомили у медзакладі.

«Лікування епілепсії у лікарні здійснюється мультидисциплінарною командою: неврологами, епілептологами, нейрохірургами. Після проведення ґрунтовних обстежень та медикаментозного лікування, ми спільно ухвалили рішення про потребу хірургічного втручання. Ми намагаємося уникнути операції, якщо це можливо», – каже завідувач нейрохірургічного відділення Тарас Микитин.

У випадку Матвія позбавити його від судом могла лише операція. Складність її проведення полягала у тому, що пухлина прилягала близько до структур головного мозку, що відповідають за зір та рухи. І найменше їх пошкодження під час операції могло призвести до погіршення зору та часткового паралічу.

Операція тривала сім годин. Нейрохірурги під супроводом інтраопераційного нейромоніторингу ретельно видаляли пухлину. Їм вдалося повністю видалити новоутворення, не пошкодивши при цьому жодної структури мозку. А гістологічне обстеження показало, що пухлина, на щастя, була доброякісна.

Уже за п’ять днів після надскладного хірургічного втручання хлопчика відпустили додому.