У суботу, 10 травня, у готелі в Кракові знайшли мертвими двох чоловіків, один з них є громадянином України, особу другого ще не встановили. Про це повідомили у поліції Малопольського воєводства.

10 травня співробітники одного з міських готелів Кракова повідомили поліції, що в номері виявили двох мертвих чоловіків. За даними слідчих, одним із загиблих виявився 58-річний громадянин України, який проживав у цьому номері впродовж останніх двох років. Особу другого чоловіка ще не встановили.

Речниця Воєводської комендатури поліції Катажина Цісло зазначила, що слідчі не виключають, що одного з чоловіків могли вбити, а інший міг накласти на себе руки.

Обставини смерті та точний час загибелі встановлять слідчі та судово-медичні експерти.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що у селі Козеґлови біля Познані на заході Польщі українець вбив колишню дружину. Він підстеріг її біля під’їзду будинку, коли 51-річна жінка йшла на роботу, і зарізав ножем.