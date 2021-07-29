Безпілотний літальний апарат подолав 480 кілометрів

Компанія «Нова Пошта» вперше в Україні протестувала відправлення посилки безпілотним літальним апаратом. Він пролетів 480 кілометрів та доставив вантаж з Києва до Харкова. Про це 29 липня повідомив «Інтерфакс-Україна» із посиланням на прес-службу поштового оепартора.

Безпілотник Discovery української компанії «Аеродрон» вилетів з аеродрому «Чайка» на Київищині о 7:00 в четвер, 29 липня, та вже о 12:00 прибув на аеродром «Коротич», що на Харківщині.

Він піднявся на висоту 300 метрів та подолав 480 кілометрів. Під час тестового польоту його супроводжував літак. В зворотному напрямку вантаж відправили о 14:00, він мав прибути до Києва вже о 19:00.

Прес-служба компанії зазначає, що такий тип доставки абсолютно безпечний, оскільки БПЛА вміє розпізнавати будь-які перешкоди на своєму шляху. Зокрема, він має спеціальний парашут, тому в разі непередбачених обставин спрацює захисна система, і він приземлиться з його допомогою. Також за ним слідкує оператор, який разі небезпечних моментів зможе взяти на себе керування.

Наступний пробний політ тестовий політ запланований до Львова та відбудеться в серпні, наголошують в «Новій Пошті». А саму послугу компанія планує запустити в 2022 році.