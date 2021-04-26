Півтори тисячі дронів утворили у небі над Шанхаєм гігантський рекламний QR-код. До річниці запуску на місцевому ринку гри Princess Connect! Re:Dive компанія Bilibili влаштувала світлове шоу з дронами. Дрони спершу сформували логотип гри, анімували рухи персонажів, імітуючи їхню боротьбу, а вкінці з'єдналися у великий QR-код, який вів на головну сторінку гри. Світлові шоу за допомогою дронів доволі популярні серед рекламних агентств, однак це вперше дронів використали для такої взаємодії з глядачами – складене з дронів зображення можна було зчитати телефоном за сотні метрів. QR-коди доволі популярні у Китаї, оскільки це один з популярних методів розрахунку у великих магазинах. Під час пандемії Covid-19 органи місцевого самоврядування почали використовувати їх для того, аби позначати ризик інфікування і перенесення коронавірусу конкретними мешканцями (ці коди перевіряли при вході у громадський заклад).

Фото Bilibili