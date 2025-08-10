Наслідки російської атаки

У ніч на неділю, 10 серпня, російські окупанти здійснили обстріл залізничної станції у Синельниковому районі на Дніпропетровщині. Через руйнування «Укрзалізниця» скасувала низку потягів, повідомили у пресслужбі компанії.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що працівників залізничного вузла на Дніпропетровщині вчасно відвели, тому обійшлося без жертв. Він також показав відео, на якому видно, що будівля залізничної станції частково зруйнована, а її центральну частину охопила пожежа.

«Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область», – повідомив він.

У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що через обстріл кілька поїздів прямуватимуть із затримкою. Зокрема, йдеться про потяги, які слідують на дільниці від Дніпра до Запоріжжя і в зворотному напрямку – вони затримаються в межах години. Через обстріл тимчасово змінили маршрут поїздів №92 Одеса — Краматорськ і №824 Дніпро — Харків. Крім того, компанія тимчасово скасувала низку регіональних потягів.

Наразі триває відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни атакували залізничний вокзал у місті Лозова на Харківщині. Через обстріл постраждали 10 людей, у місті зникло водопостачання та електрика, затримувалася низка потягів.