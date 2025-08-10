Роберт Фіцо знову зробив антиукраїнську заяву

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що через війну в Україні у Євросоюзі «спотворили» свободу слова. Також словацький політик пригадав замах на нього, який стався через нібито його висловлювання щодо України. Заяву Роберта Фіцо наводить словацьке ЗМІ Dennik N.

Роберт Фіцо дорікнув, що Словаччина надає Україні енергетичну допомогу та звинуватив Володимира Зеленського у припиненні поставок російського газу через українську територію.

«Словацька Республіка забезпечує Україну критично важливими поставками електроенергії, а Україна використовує європейське законодавство, яке зобов'язує нас забезпечити словацьку інфраструктуру для постачання газу на територію України. З іншого боку, президент України припинив постачання газу до Словаччини через українську територію, тим самим завдавши Словаччині значної шкоди», – заявив Роберт Фіцо.

Крім того, за словами Роберта Фіцо, через війну Росії проти України у Європейському Союзі нібито «спотворили» свободу слова. Словацький політик заявив, що бойові дії на території України якимось чином призвели до того, що «будь-яка думка, окрім обов'язкової» нібито засуджується у країнах ЄС. Роберт Фіцо також пригадав замах на нього та пов’язав з його висловлюваннями щодо війни в Україні.

«Війна в Україні спотворила свободу слова в ЄС [...] Мушу наголосити, що право на іншу думку, висловлену в нормальній формі, є основою демократії, а обмеження цього права – початком кінця демократії. Як прем'єрміністр суверенної країни, я буду підтримувати право на свободу слова та іншу думку, навіть якщо це викликає нервозність у моїх колег в ЄС та в сусідній Україні. Навіть якщо моя суверенна думка щодо військового конфлікту в Україні мало не коштувала мені життя», – заявив словацький прем’єр.

Попри це Роберт Фіцо запевнив, що бажає «негайного справедливого миру для України та припинення безглуздого вбивства слов'ян».

Нагадаємо, напередодні Роберт Фіцо, коментуючи заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктора Владіміра Путіна, порівняв Україну з травою, яка «страждає».

«Пам’ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи б’ються слони, чи займаються сексом, трава завжди страждає. Як би не завершилися переговори слонів 15 серпня, трава постраждає – у цьому випадку це Україна», – заявив Роберт Фіцо.

10 серпня МЗС України відреагувало на заяву словацького прем’єра. Там наголосили, що слова Фіцо відверто ображають українців, які протистоять російській агресії в інтересах безпеки всієї Європи. Також дипломатичне відомство порадило політику утриматись «від використання недружніх фольклорних алегорій».

«Ми високо цінуємо всебічну підтримку України з боку міжнародних партнерів, які послідовно захищають принципи територіальної цілісності суверенних держав, верховенства міжнародного права та збереження глобального порядку. На цьому тлі заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ стосовно України. Тому своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ», – наголосило МЗС України.