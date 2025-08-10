Синоптики оприлюднили прогноз погоди у Львові та області із 11 по 15 серпня. На початку тижня можливі дощі, але ближче до вихідних температура повітря зросте до 30°С тепла.

Як вказано у прогнозі львівського гідрометцентру, у понеділок, 11 серпня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вночі можливі дощі, місцями грози, але вдень – без опадів. Температура вночі – +9-14°С, вдень – +20-25°С.

Укргідрометцентр повідомляє, що у вівторок, 12 серпня, на Львівщині також буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря становитиме до 26°С тепла, а вночі опускатиметься до 12°С тепла.

У середу, 13 серпня, опадів не прогнозують, денна температура повітря зросте до 27°С тепла.

У четвер, 14 серпня, у Львові та області буде незначна хмарність, денна температура повітря продовжуватиме зростати до 31°С тепла, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 15 серпня, на Львівщині збережеться спекотна погода – до 31°С тепла, без опадів.