«Зелено-білі» спробують реабілітуватися за прикру поразку від «Полісся»

У неділю, 10 серпня, львівські «Карпати» у другому турі УПЛ прийматимуть донецький «Шахтар». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Україна» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром матчу буде Микола Балакін, а за VAR відповідатиме Денис Шурман (обидва – Київська область).

У першому турі нового сезону УПЛ «Карпати» поступилися вдома «Поліссю» з рахунком 0:2. Натомість «Шахтар» переміг «Епіцентр» у Тернополі завдяки пізньому голу Кауана Еліаса (1:0). Ще раніше «гірники» подолали два раунди кваліфікації Ліги Європи, пройшовши фінський «Ільвес» (6:0, 0:0) та турецький «Бешикташ» (4:2, 2:0). На тижні підопічні Арди Турана в Афінах розійшлись миром з «Панатінаїкосом» у першому матчі 3-го туру відбору ЛЄ.

Цікаво, що турецький наставник гірників свого часу вже бував на стадіоні Україна. 26 серпня 2010-го він у ролі капітана «Галатасарая» протистояв «Карпатам». Тоді бойова нічия 1:1 вивела «левів» у груповий етап Ліги Європи.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають 1,50, тоді як успіх львів’ян оцінюють у 7,20. Нічия котирується в 4,30. Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 2,04, тоді як «тотал менше 2,5» – 1,83.

Найбільше м’ячів у «Шахтаря» чекають від Аліссона Сантани (1,80). У «Карпат» вірять у бомбардирський талант Ігоря Краснопіра та Ігора Невеша (3,50).

Де дивитися матч 2-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Шахтарем»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.