Комісія Міноборони відмовила дружині загиблого українського військового у виплаті 15 млн грн допомоги через наявність у неї російського громадянства. Вдова виграла справу у Чернівецькому окружному адміністративному суді, зобов’язавши призначити виплату.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернулась дружина військового, який у серпні 2022 року загинув через артилерійський обстріл росіян у Донецькій області. Вдова зверталась до комісії Міноборони, щоб отримати одноразову грошову допомогу (15 млн грн) через загибель її чоловіка, але отримала відмову. Причиною є те, що вона є громадянкою Росії. Вона звернулась до суду, вважаючи рішення комісії протиправним.

Згідно з матеріалами справи, позивачка є громадянкою Росії та має право на постійне проживання в Україні. Вона була офіційною дружиною військового, який загинув у зоні бойових дій, захищаючи Батьківщину.

Представник Міноборони подав відзив на позовну заяву, зазначивши, що 30 вересня 2022 року набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою виплата 15 млн грн одноразової грошової допомоги (ОГД) не здійснюється громадянинам Росії та Білорусі. Саме через наявність громадянства РФ позивачці відмовили у виплаті. Представник Міноборони зазначив, що комісія ухвалила правомірне рішення.

Цю справу розглянув суддя Ігор Маренич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що датою загибелі військового є 7 серпня 2022 року, а постанова Кабміну набула чинності 30 вересня 2022 року і відтоді громадяни Росії та Білорусі втратили право на отримання частки допомоги.

«Беручи до уваги зміст ст. 58 Конституції України та висновки Великої Палати Верховного Суду щодо дії нормативно-правових актів у часі, суд зазначає, що в цих правовідносинах відповідач, вирішуючи питання про наявність у позивача права на отримання одноразової грошової допомоги внаслідок загибелі чоловіка, повинен був застосувати положення постанови №168, які мали місце на момент їх виникнення, тобто на дату загибелі 07.08.2022, та передбачали право позивача на отримання частки ОГД», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнив позов дружини загиблого військового, визнав протиправним та скасував пункт про відмову їй у виплаті 15 млн грн ОГД, зобов’язавши Міноборони призначити та нарахувати вказану виплату. Рішення суду ще можна оскаржити у апеляційному суді.