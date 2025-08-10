Джей Ді Венс заявив, що США хочуть припинити російсько-українську війну на поточній лінії фронту

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що умови, на яких завершиться війна Росії проти України, не будуть повністю задовольняти обидві країни, але дадуть можливість жити у мирі. Про це віцепрезидент США розповів в ефірі телеканалу Fox News, передає «РБК-Україна».

Джей Ді Венс розповів, що США працюють над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна, а також над форматом тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом.

«США зараз планують зустріч Путіна та Зеленського, щоб обговорити припинення війни. Ми все ще на етапі визначення графіку, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський», – повідомив Джей Ді Венс.

За словами віцепрезидента США, адміністрація Трампа підтримує відкритий діалог з Україною та її президентом, а також прагнуть припинити війну на поточній лінії зіткнення.

«Що з цього вийде? Насправді все дуже просто. Якщо взяти до уваги поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми спробуємо знайти якесь переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни зможуть жити, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства. Це нікого не зробить надто щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть цим незадоволені», – сказав Джей Ді Венс.

Крім того, Джей Ді Венс заявив, що США припиняють фінансування українських оборонних підприємств, аргументуючи тим, що американці «втомилися відправляти податки на цей конфлікт». Проте, за словами віцепрезидента США, країни Європи мають фінансово допомагати Україні, оскільки війна відбувається «у них під носом».

«Ми сказали європейцям: по-перше, це (війна Росії проти України, – ред.) у вашому регіоні, це у вас під носом, ви повинні взяти на себе більшу роль у цій справі. Якщо вам так важливе це протистояння, ви повинні бути готові грати більш значну роль», – заявив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, 8 серпня президент США Дональд Трамп припустив, що майбутня мирна угода між Росією та Україною може вимагати «певного обміну територіями на благо обох сторін».

Вранці 9 серпня Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа. Президент України категорично відкинув ідею територіальних поступок, наголосивши, що «дарувати свою землю окупанту українці не будуть».