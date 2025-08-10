Росіяни авіабомбою атакували Запоріжжя

Вдень неділі, 10 серпня, російські військові атакували автовокзал у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі пролунали близько 17:50. Перед цим влада попереджала про загрозу застосування росіянами керованих авіаційних бомб. Згодом начальник Запорізької ОВА повідомив, що окупанти вдарили КАБом по автовокзалу в обласному центрі. Внаслідок обстрілу травми отримали восьмеро людей.

«Один з них – у важкому стані. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога», – повідомив Іван Федоров.

За словами Івана Федорова, під завалами будівлі автовокзалу ще можуть перебувати люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Також начальник Запорізької ОВА повідомив, що росіяни вдарили по клініці Запорізького медичного університету. Там обійшлося без постраждалих.

Доповнено. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 12 людей, повідомили у Запорізькій ОВА.

За даними Офісу генпрокурора, кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зросла до 14 людей.

«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі та житлові будинки розташовані поруч з місцем влучень», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російський удар по Запоріжжю прокоментував президент Володимир Зеленський: «Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік [...] Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах – вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну».

Доповнено. За словами начальника ОВА, внаслідок російського обстрілу отримали травми 19 людей.

Нагадаємо, зранку 6 серпня російські військові вдарили по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 12 – отримали травми.