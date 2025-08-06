Російські війська у середу зранку, 6 серпня, завдали авіаудару по Запорізькому району. В результаті ворожого обстрілу щонайменше двоє людей загинули, 12 зазнали поранень. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Під ранок 6 серпня росіяни завдали авіаудару по Запорізькому району. Внаслідок атаки відомо про двох загиблих та 12 поранених мешканців. Серед постраждалих є четверо дітей.

«Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані», – додав Федоров.

Окрім того, через авіаудар пошкоджені щонайменше девʼять будівель.

Доповнено о 10:04. У ДСНС Запоріжжя уточнили, що підтвердили інформацію наразі лише про двох травмованих дітей. Рятувальники також додали, що атака відбулася в проміжку з 05:55 по 06:10. Ворог завдав ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

«Рятувальники транспортували травмованих і передали медикам, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Наразі надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумському району, влучивши у сільськогосподарське підприємство. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі