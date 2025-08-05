Росіяни атакували Сумську громаду ракетою

У вівторок, 5 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумському району, влучивши у сільськогосподарське підприємство. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Росіяни здійснили ракетний удар близько 10:00 5 серпня. Атака припала на сільськогосподарське підприємство у Піщанському старостаті. Тип ракети, яку росіяни застосували проти громади, голова ОВА не уточнив.

«Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога», – повідомив Григоров.

Точна кількість постраждалих внаслідок атаки наразі невідома. На місці події працюють екстрені служби, тривають пошуково-рятувальні операції.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня росіяни завдали наймасованішого удару по Лозовій на Харківщині. Атаку спрямували на залізничний вокзал у місті. Внаслідок російського удару по Лозовій постраждали 10 людей. Серед них – двоє дітей.