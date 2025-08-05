Дмітрій Жарких віддав наказ на удар «Градами» по центру Херсона

За матеріалами СБУ у вівторок, 5 серпня, довічне увʼязнення заочно отримав російський підполковник Дмітрій Жарких. Він є командиром 8-го артилерійського полку берегової оборони Чорноморського флоту Росії.

У грудні 2022 року саме він командував обстрілом центральної частини звільненого Херсона з використанням реактивних систем залпового вогню БМ -21 «Град». Тоді під ворожий вогонь потрапили житлові будинки, лікарня та інші соціальні об’єкти. Унаслідок атаки загинуло 13 цивільних, понад 60 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Згодом встановили, що масований удар по прифронтовому місту підлеглі Жарких здійснювали з лівобережжя Херсонщини. За цю атаку полк відзначив російський президент Владімір Путін, присвоївши йому звання «гвардійський».



«За матеріалами слідчих СБУ суд визнав Жарких винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб)», – додають у дописі.

Відзначимо, що Жарких ще у 2014 році брав активну участь у захопленні Криму. Згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова. Після початку повномасштабного вторгнення його підрозділи були задіяні на південному фронті.

Нагадаємо, 1 серпня українські розвідники опублікували черговий доказ вчинення російськими окупантами воєнних злочинів на території України – перехоплення розмови росіян з наказом страчувати полонених українців.