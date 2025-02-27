СБУ встановила особу росіянина, який постачає окупантам бомбардувальники
З початку повномасштабної війни він забезпечив виробництво понад 100 літаків для росіян
Служба безпеки зібрала доказову базу на генерального директора російської Об’єднаної авіабудівної корпорації Юрія Слюсаря, який забезпечив виробництво понад 100 бомбардувальників для окупантів. СБУ у четвер, 27 лютого, повідомила йому про підозру.
За матеріалами справи, з початку повномасштабного вторгнення посадовець переформатував роботу авіаційної галузі Росії під потреби військово-промислового комплексу. Він посилив виробництво і модернізацію бойових літаків для бомбардування України і з 24 лютого 2022 року забезпечив виробництво понад 100 літаків. Зокрема, мова йде про бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі МіГ-31. Також під керівництвом Слюсаря російська армія отримує на озброєння винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 та військово-транспортні борти Іл-76МД-90А.
«Як свідчить доказова база, посадовець координує свої дії з вищим військово-політичним керівництвом Росії і виконує їхнє «оборонне» замовлення. На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Слюсарю про підозру за пособництво у веденні агресивної війни», – розповідають в СБУ.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Слюсаря до відповідальності.
Також нещодавно Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, який відомий під сценічним псевдонімом Shaman.