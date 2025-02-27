Посадовець переформатував роботу авіаційної галузі Росії під потреби військово-промислового комплексу

Служба безпеки зібрала доказову базу на генерального директора російської Об’єднаної авіабудівної корпорації Юрія Слюсаря, який забезпечив виробництво понад 100 бомбардувальників для окупантів. СБУ у четвер, 27 лютого, повідомила йому про підозру.

За матеріалами справи, з початку повномасштабного вторгнення посадовець переформатував роботу авіаційної галузі Росії під потреби військово-промислового комплексу. Він посилив виробництво і модернізацію бойових літаків для бомбардування України і з 24 лютого 2022 року забезпечив виробництво понад 100 літаків. Зокрема, мова йде про бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі МіГ-31. Також під керівництвом Слюсаря російська армія отримує на озброєння винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 та військово-транспортні борти Іл-76МД-90А.

«Як свідчить доказова база, посадовець координує свої дії з вищим військово-політичним керівництвом Росії і виконує їхнє «оборонне» замовлення. На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Слюсарю про підозру за пособництво у веденні агресивної війни», – розповідають в СБУ.



Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Слюсаря до відповідальності.

Також нещодавно Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, який відомий під сценічним псевдонімом Shaman.