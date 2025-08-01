Стопкадр з відео, на якому зафіксована страта українських військовополонених росіянами

Українські розвідники опублікували черговий доказ вчинення російськими окупантами воєнних злочинів на території України. ГУР опублікувало перехоплення розмови росіян з наказом страчувати полонених українців.

Українські розвідники отримали доступ до розмови окупантів, у якій російський командир наказує підлеглим вбивати українських військових, які потрапляють у полон.

«Хай кричать, щоб вони здавались… хай здаються, як мене зрозумів? Одного в полон візьмуть, інші, якщо здаватимуться, – “обнуляти” (вбивати, – ред.)», – наказав російський командир.

За даними ГУР, йдеться про Новопавлівський напрямок – ділянку фронту на межі Донецької та частково Запорізької областей.

«Це – черговий доказ системної політики заохочення воєнних злочинів, яку провадить командування російської армії», – наголосили в українській розвідці.

Ввечері 1 серпня, Генштаб Збройних сил України повідомив, що станом на 22:00 росіяни протягом дня здійснили 11 атак на позиції українських захисників на Новопавлівському напрямку. За даними військових, окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів: Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль.

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Нагадаємо, 21 травня, телеканал CNN опублікував радіоперехоплення розмови російських військових під час страти українських військовополонених. На оприлюдненому аудіо російський командир шість разів наказує підлеглим розстріляти полонених українців.