Воєнний злочинець Алєксандр Чайко, який наказав бомбардувати селище Тетерівське на Київщині

Співробітники Служби безпеки України оголосили заочну підозру російському генерал-полковнику Алєксандру Чайку за наказ бомбардувати цивільні будинки на Київщині. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, у березні 2022 року, перебуваючи на посаді командувача Східного військового округу Збройних сил Росії, генерал-полковник Алєксандр Чайко наказав підлеглим залучити бойову авіацію та артилерію для ударів по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині. Встановлено, що для атаки окупанти використали авіабомби ФАБ-500, снаряди до РСЗВ «Ураган» та некеровані авіаційні ракети С-8.

Співробітники СБУ опублікували аудіоперехоплення розмови, у якій Чайко наказує російським окупантам «повністю стерти» селище Тетерівське.

Встановлено, що росіяни протягом восьми днів завдавали ударів по населеному. За цей час окупанти знищили 73 будинки, внаслідок обстрілів загинули двоє місцевих жителів.

СБУ оголосила Чайку заочну підозру у скоєнні воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Раніше СБУ встановила, що Чайко у 2022 році наказав бомбардувати фугасними авіабомбами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині.