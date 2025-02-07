Алєксєй Ртіщев брав участь у розкраданні та знищенні майна ЧАЕС у 2022 році

У п’ятницю, 7 лютого, правоохоронці повідомили про підозру в розграбуванні майна Чорнобильської атомної електростанції російському генерал-майору, який перебував там під час окупації у 2022 році. Росіянина звинувачують у завданні збитків на понад мільярд гривень, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, генерал-майор ЗС Росії та заступник начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) з озброєння та науково-дослідної роботи з 24 лютого по 31 березня 2022 року брав участь у розграбуванні та знищенні майна ЧАЕС разом з іншими російськими військовими. На той час він обіймав посаду начальника управління військ РХБЗ Східного військового округу ЗС Росії.

Зазначимо, на той момент посаду обіймав Алєксєй Ртіщев. У 2024 році він став начальником РХБЗ Росії.

Майно, яке знищили чи вивезли окупанти, належало ДСП «Чорнобильська АЕС», Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, ДСП «Північна Пуща», ДСП «Екоцентр», ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами». За підрахунками правоохоронців, росіяни завдали підприємствам збитків на 1,038 млрд грн.

Російському генерал-майору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше правоохоронці повідомили про підозру в розкраданні майна ЧАЕС заступникові гендиректора з безпеки АТ «Провідний проєктно-дослідницький та науково-дослідницький інститут промислової технології» Державної компанії «Росатом».