Підозрюваний у злочині 31-річний російський військовий

Правоохоронці заочно оголосили підозру 31-річному російському військовому, який викрав жительку Харківщини та вивіз до Бєлгорода, де понад рік бив та вчиняв сексуальне насилля. Про це у середу, 29 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, у березні 2022 року, коли територія Ізюмського району Харківщини перебувала під окупацією, російський військовий змусив місцеву 21-річну жительку втупити з ним у статеві відносини, а наступного місяця повторно вчинив злочин.

13 червня разом з російськими військовими з позивними «Ібрагім» та «Мага» вдерся до помешкання дівчини, погрожуючи розстрілом родини, змусив її зібрати речі та документи і поїхати з ним.

«Страх за життя та здоров’я рідних змусили дівчину виконати вимоги зловмисників. Окупанти посадили її до вантажного автомобіля та привезли до прикордонного пункту пропуску “Веригівка” Валуйського району Бєлгородської області, де примусили пройти паспортний контроль», – йдеться у повідомленні.

У Бєлгороді російський військовий утримував дівчину у неволі, а щоб вона не змогла втекти, вікна та балкон квартири облаштував залізними ґратами, вхідні двері завжди закривав на замок. Понад рік окупант систематично ґвалтував та бив полонену.

«Таке систематичне побиття, психологічні страждання, незаконне ув’язнення та сексуальне рабство підштовхнули дівчину до спроби самогубства. Потерпілій вдалося вирватися з полону лише після того, як фігуранта затримала військова служба правопорядку РФ за ухилення від проходження служби», – розповіли у поліції.

За допомогою волонтерів дівчина змогла повернутися до України та звернулася до правоохоронців, яким розповіла про злочин окупанта.

Наразі поліція заочно повідомила 31-річному російському військовому про підозру у вчиненні воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Нагадаємо, 29 січня стало відомо, що росіяни утримували у полоні кількох жителів селища Дворічна та вбили одного з них. Поліція Харківської області розпочала розслідування.