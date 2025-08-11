Розвідники перехопили розмову, у якій жителька Бєлгородської області скаржиться, що їхня авіація літає над населеними пунктами та скидає бомби на будинки. Про це Головне управління розвідки Міноборони України написало у неділю, 10 серпня.

За даними розвідників, росіянка невдоволена нештатним сходженням боєприпасів російської авіації.

«Нас евакуювали взагалі. У хаті у Шобулєвої снаряд знімали. Це жах. В п’ять годин як бахнуло! А це наші літаки. Їх засікли по радару, і щоб не потрапити в літак, вони скинули боєприпас у городі», – каже росіянка.

Вона також під час розмови каже, що не розуміє, чому військова авіація здійснює польоти безпосередньо над населеними пунктами.

«А чого вони літають по населених пунктах? Що – маршруту полями немає?», – наголошує жінка.

Нагадаємо, у липні українські розвідники перехопили розмову командира, у якій отримали підтвердження застосування росіянами хімічної зброї на фронті проти українських бійців.