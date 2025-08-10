ЗСУ вдарили по командному пункту росіян біля окупованого міста Олешки

Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту росіян в районі окупованого міста Олешки, що на Херсонщині. Про це у неділю, 10 серпня, повідомив Генштаб Збройних сил України.

«Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок. За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За даними українських розвідників, серед ліквідованих окупантів – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.

«Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі!Боротьба триває!», – наголосили українські військові.

Додамо, що місто Олешки Херсонської області перебуває під російською окупацією з 17 березня 2022 року.

Нагадаємо, на початку липня ЗСУ вдарили по командному пункту росіян, що дислокувався у в селищі Коренево Курської області. Внаслідок атаки загинули щонайменше шість російських військових високопосадовців.