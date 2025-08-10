Двоє боксерів померли від черепно-мозкових травм після змагань в Японії
Непоправна втрата спіткала світову спортивну громадськість
Два японські боксери – Хіромаса Уракава та Шігетоші Котарі – померли після отриманих травм в поєдинках, повідомляє пресслужба Всесвітньої боксерської організації. Причиною смерті обох боксерів, які брали участь у вечорі боксу в Токіо 2 серпня, стали черепно-мозкові травми.
Суперником Уракави був Йоджі Сайто. У восьмому раунді останній відправив Хіромасу в нокаут і той більше не зміг підвестися. Уракаву доправили до шпиталю, де одразу ж прооперували, аби забрати кров, яка накопичилася між черепом та мозком. На жаль, боксер до тями так і не прийшов.
За день до смерті Уракави помер інший японський боксер Шігетоші Котарі. Він провів всі 12 раундів, а його поєдинок завершився внічию. Після завершення бою боксер знепритомнів у роздягальні. У лікарні йому зробили таку ж операцію з відсмоктування крові із зони між черепом та мозком. Однак, це не дало результату.
До слова, після цієї трагедії Японська боксерська комісія (JBC) оголосила, що всі поєдинки титулу Східної та Тихоокеанської федерації боксу (OPBF) тепер складуть 10 раундів, а не 12.