Подвійна трагедія сталась під час вечора боксу в Токіо

Два японські боксери – Хіромаса Уракава та Шігетоші Котарі – померли після отриманих травм в поєдинках, повідомляє пресслужба Всесвітньої боксерської організації. Причиною смерті обох боксерів, які брали участь у вечорі боксу в Токіо 2 серпня, стали черепно-мозкові травми.

Суперником Уракави був Йоджі Сайто. У восьмому раунді останній відправив Хіромасу в нокаут і той більше не зміг підвестися. Уракаву доправили до шпиталю, де одразу ж прооперували, аби забрати кров, яка накопичилася між черепом та мозком. На жаль, боксер до тями так і не прийшов.

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



— WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

За день до смерті Уракави помер інший японський боксер Шігетоші Котарі. Він провів всі 12 раундів, а його поєдинок завершився внічию. Після завершення бою боксер знепритомнів у роздягальні. У лікарні йому зробили таку ж операцію з відсмоктування крові із зони між черепом та мозком. Однак, це не дало результату.

Rest in peace, Shigetoshi Kotari ️



The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.



A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.



— WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025

До слова, після цієї трагедії Японська боксерська комісія (JBC) оголосила, що всі поєдинки титулу Східної та Тихоокеанської федерації боксу (OPBF) тепер складуть 10 раундів, а не 12.