10 серпня відомому іспанському актору Антоніо Бандерасу виповнюється 65 років. У кіно він вміє бути різним: ніжним і вразливим у «Болі й славі», холодним і загадковим у «Шкірі, в якій я живу», відважним героєм у «Масці Зорро» та навіть кумедним, але невгамовним «Котом у чоботях». Його фільмографія – справжня подорож, де глядач може пройти шлях від глибоких емоцій до щирого сміху.

ZAXID.NET пропонує добірку найкращих фільмів Антоніо Бандераса – від драматичних до розважальних ролей.

«Біль і слава» (2019)

Dolor y gloria

Фільм розповідає історію життя Сальвадора Малло, якого зіграв Бандерас, – немолодого режисера, який поступово завершує карʼєру та бачиться з важливими людьми як у житті, так і у своїх спогадах. Доля підкидає йому сюрпризи та шанс змінити майбутнє. За цю роль Бандерас отримав номінацію на «Оскар».

«Маска Зорро» (1998)

The Mask of Zorro

Сюжет фільму розгортається у в XIX ст. в Каліфорнії. Дон Дієго де ла Вега виступає проти правління губернатора Рафаеля Монтеро. Він одягає маску і як Зорро стає на захист скривджених. Однак після останнього вчинку його викривають, дружину Есперансу – вбивають, а сам де ла Вега потрапляє в тюрму. Після виходу з вʼязниці він прагне помсти. Якось він знайомиться зі злодієм Алехандром Муррієтою (Антоніо Бандерас). Де ла Вега вирішує перетворити його в нового Зорро. У 2005 році вийшло продовження – «Легенда Зорро», однак другий фільм не мав такого успіху, як перша частина.

«Шрек 2» (2004)

Shrek 2

У легендарному мультфільмі про Шрека Бандерас зіграв Кота у чоботях, який супроводжує головного героя у всіх пригодах та стає йому справжнім другом. Ця роль принесла йому популярність у розважальному жанрі. Його Кіт так полюбився глядачам, що режисери створили його персонажу окремі фільми.

«Шкіра, в якій я живу» (2011)

La piel que habito

У цій стрічці Бандерас зіграв пластичного хірурга Роберта Ледгарда. Його дружина потрапила в автокатастрофу й, не впоравшись із її жахливими наслідками, вчинила самогубство. Після цього хірург вирішив присвятити себе створенню штучної шкіри, яка б могла врятувати дружину. Через 12 років йому вдається створити таку шкіру, однак тепер потрібно знайти піддослідного для тестування винаходу.

«Відчайдушний» (1995)

Desperado

Ель Маріачі, якого зіграв Бандерас, раніше був професійним музикантом і виступав із друзями в барах. Однак ватажок місцевої банди Бучо вбив його кохану, розбив гітару і прострілив ліву руку. Втративши професію і жінку, Ель Маріачі перетворився в Ель Десперадо (Відчайдушного) – кривавого месника і безжального вбивцю, який прагне помсти.