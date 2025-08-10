Пустомитівський районний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 100 тис. грн моральної компенсації дітям чоловіка, який загинув через наїзд потяга – у момент наїзду він був п’яний та сидів на колії. Поліція закрила кримінальну справу, не виявивши у діях машиніста складу правопорушення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, ДТП сталась близько опівночі 29 червня 2022 року на одному з перегонів залізничної станції «Пустомити». Пасажирський потяг наїхав на 39-річного чоловіка, який сидів на колії. У загиблого виявили 2,09 проміле алкоголю.

За цим фактом поліція порушувала кримінальне провадження, яку закрила через відсутність у діях машиніста складу правопорушення. Машиніст подав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, побачивши чоловіка, який сидів на колії, але через замалу відстань наїзду уникнути не вдалось.

Колишня дружина загиблого подала позов до суду, щоб стягнути моральну компенсацію на користь двох дітей. Вона хотіла стягнути з «Укрзалізниці» мільйон гривень (по 500 тис. грн на кожну дитину). Представник залізниці заперечив проти задоволення позову, оскільки смерть чоловіка настала через його власну необережність.

Цю справу розглянув Володимир Мусієвський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представник залізниці не надав.

«Встановивши, що причиною загибелі чоловіка є потрапляння під електропотяг у зв’язку з його грубою необережністю та недбалістю, суд приходить до висновку, що хоч ця обставина і не звільняє відповідача від цивільно-правової відповідальності, однак підлягає врахуванню судом при визначенні розміру відшкодування», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнив позов, але зменшив суму моральної компенсації, зобов’язавши «Укрзалізницю» виплатити колишній дружині загиблого по 50 тис. грн на кожну дитину, тобто загалом 100 тис. грн. Рішення суду ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET