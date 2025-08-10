Водійку автомобіля Denza N7 поліцейські затримали

Ввечері у суботу, 9 серпня, у Хмельницькій області сталась ДТП, у якій загинули п’ятеро людей. Наразі водійку кросовера затримала поліція, яка встановлює обставини зіткнення.

Як повідомила поліція, аварія сталась 9 серпня близько 21:20 на автодорозі сполученням «Красилів-Теофіполь» поблизу села Юзіно Хмельницького району. Відбулось зіткнення між кросовера Denza N7 під керуванням 47-річної жительки селища Теофіполь та авто MG 350, за кермом якого перебував 25-річний хмельничанин.

У результаті ДТП водій автомобіля MG 350 та четверо його пасажирів (двоє чоловіків 37 та 50 років і двоє жінок 37 та 25 років) загинули на місці.

Водійку автомобіля Denza N7 поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.