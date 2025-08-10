Національна академія Національної гвардії України розташована у Харкові

Національна академія Національної гвардії України (НАНГУ) відсудила у відрахованого курсанта майже мільйон гривень за утримання під час навчання. Позов розглянув Хмельницький окружний адміністративний суд.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, у серпні 2022 року хлопець уклав контракт про навчання у Національній академії Нацгвардії, але у грудні 2024 року був відрахований з навчального закладу – він достроково покинув навчання за власним бажання, подавши відповідний рапорт. Курсанти під час навчання перебувають на повному забезпеченні, тому, за умовами контракту, у випадку його дострокового розірвання, мають компенсувати навчальному закладу витрати на своє утримання під час навчання.

У вказаній справі, йдеться про 996 тис. грн, які НАНГУ витратила на навчання відрахованого курсанта. Із цієї суми майже 800 тис. грн – це грошове забезпечення, ще 122 тис. грн – продовольче забезпечення, 45 тис. грн – речове забезпечення, інша частина суми – оплата комунальних послуг та медичне забезпечення.

Після відрахування із академії курсант добровільно не виконав умов контракту, тому представник навчального закладу був змушений звернутись до суду, щоб зобов’язати хлопця виплатити гроші.

Цю справу розглянув суддя Олександр Шевчук, який дослідив усі матеріали та аргументи. Відповідач не скористався правом подати відзив на позовну заяву. Суддя вирішив, що позов НАНГУ є обґрунтованим та задовольнив його, зобов’язавши відповідача виплатити 996 тис. грн на користь навчального закладу. Рішення суду ще можна оскаржити.