Мем з журналісткою Ярославою Кравченко є наразі найдорожчим в Україні

«Український інтернет-проект «Телебачення Торонто» продав мем «Жуй ср*ку!»у форматі невзаємозамінного токена. У перерахунку на звичайні гроші його вартість становить 2,5 тис. доларів США.

Потенційні покупці боролись за токен більше двох тижнів. 15 квітня його купив користувач «green-haired-hetman».

«Завдяки запеклому протистоянню та численним щедрим підняттям ставок на крипто-аукціоні Україна отримала перший коштовний мемос. Гарний початок для вітчизняного NFT-ринку», — прокоментували результати у «Телебаченні Торонто».

Власник вже отримав цифрову копію мему.

Що таке NFT ?

NFT – це криптографічний токен, який користується популярністю у художників і музикантів. Невзаємозамінний токен – новий тип цифрових активів, що гарантує оригінальність предмета і право власності його власника. Предметом може будь-який цифровий об'єкт: від текстів і зображень до ігрових предметів, фінансових інструментів та доменних імен. Кожен NFT неповторний та унікальний, а ідентифікаційні дані кожного токена записані у контракті.

Володіння NFT-токеном дозволяє продавати, дарувати та отримувати відсоток з перепродажів творів мистецтва. Технологія настільки зрозуміла у використанні, що кількість цифрових гаманців за 2020 рік подвоїлася, досягнувши 222 тис., і це не кінець, вважають експерти.

Останнім часом у такому форматі за мільйони доларів продають найрізноманітніші цифрові об'єкти. Так, канадська художниця Кріста Кім першою у світі продала цифровий будинок – він існує лише у вигляді файлу. За її роботу Mars House на аукціоні віддали 523 тис. доларів. Своєю чергою, засновник та глава Twitter Джек Дорсі виставив на онлайн-аукціон Valuables свій перший твіт як NFT-токен.