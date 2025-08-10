Судно нахилилося на правий бік та затонуло

У російському Санкт-Петербурзі біля причалу Балтійського заводу з будівництва кораблів пішов під воду недобудований новітній буксир «Капітан Ушаков». Про це повідомило у суботу, 9 серпня, Moscow Times із посиланням на Слідчий комітет Росії.

У пресслужбі Ярославського суднобудівельного заводу, якому належить «Капітан Ушаков», повідомили, що 8 серпня судно, яке стояло біля орендованого Балтійським заводом причалу, почало нахилятися на правий борт. Попри спроби стабілізувати ситуацію, 9 серпня «Капітан Ушаков» затонув.

На світлинах та відео видно, як корабель спочатку хилиться у правий бік, а згодом впав правим бортом у воду.

оросын хамгийн сүүлийн үеийн "Ахмад Ушаков" чирэгч хөлөг онгоц Санкт-Петербург хотын усан онгоцны буудалд живжээ.

Орой нь усан онгоцны нэг хэсэг живж өглөө нь бүрэн живсэн байна.

Гүйцээж баригдахаар авч ирсэн байж гэнэ . pic.twitter.com/3PgqpF5eu6 — Tuul (@tuul1234) August 9, 2025

На місці події працювали спецслужби Санкт-Петербурга та працівники Балтійського заводу. За фактом потоплення корабля Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом правил порушення безпеки під час будівельних робіт.

Сума завданих збитків наразі уточнюється. Внаслідок затоплення корабля ніхто не постраждав.

Зазначимо, 3200-тонний буксир «Капітан Ушаков» – судно 70 м завдовшки та 15 м завширшки. На воду буксир спустили у 2022 році в місті Ярославль, і донині налаштовували на Балтійському заводі. Корабель перебував на фінальній стадії будівництва, коли пішов під воду.

За даними російських пропагандистських каналів, «Капітан Ушаков» призначався для ходу Північним морським шляхом у супроводі криголамів. Служити буксир мав у Північному флоті Росії. Для судна, яке мало працювати в районі Кольського півострова Росії, вже сформували екіпаж.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року ГУР повідомило про проведення успішної операції з виведення з ладу тральщика балтійського флоту збройних сил Росії «Алєксандра Обухова». За даними розвідки, «через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода».