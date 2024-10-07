ГУР вивело з ладу тральщик «Алєксандр Обухов», що базувався у російському місті Балтійськ

Головне управління розвідки міноборони провело успішну операцію, під час якої вивело з ладу тральщик балтійського флоту збройних сил Росії «Алєксандр Обухов». Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомили у Telegram-каналі української розвідки.

«Корабель, який базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень – через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: “Обухов” захлинувся», – йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що тепер російський тральщик потребує капітального ремонту, а пошкоджений двигун М-503 є дефіцитним. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дуже дорого коштує.

У розвідці додали, що «Алєксандр Обухов» вже був на ремонті у липні цього року у Санкт-Петербурзі.

«Алєксандр Обухов» – російський тральщик проєкту 12700 «Алєксандріт». Був спущений на воду державою-агресором у 2014 році, а введений в експлуатацію у грудні 2016 року. Призначений для пошуку та знищення мін в акваторіях військово-морських баз на безпечній для корабля дистанції. Озброєння корабля складається з 30-мм шестиствольної автоматичної корабельної артилерійської установки, зенітного ракетного комплексу 9К38 «Ігла» та різноманітних мін.

Нагадаємо, у квітня 2024 року бійці ГУР вивели з ладу російський ракетний корабель «Серпухов». Внаслідок пожежі, яка сталася на борту, були знищені засоби зв'язку та автоматизації корабля.