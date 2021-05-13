БПАК «Лелека-100» може патрулювати, передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу

Безпілотний розвідувальний літаючий апарат «Лелека 100» взяли на озброєння Збройних сил України. Про це повідомило Міноборони в четвер, 13 травня.

Міністр оборони Андрій Таран розповів, що українські військові неодноразово використовували «Лелеку» в зоні бойових дій на Донбасі з 2016 року.

«Достеменний факт, що цей БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі уже з другого пострілу. Важливо, що ми прийняли на озброєння зразок, який вже проходив випробування не лише на полігонах, але й у реальних бойових умовах», ­– заявив Андрій Таран.

Що відомо про БПАК «Лелека 100»

Український військовий багатофункціональний безпілотний літальний апарат, створений українською компанією DeViRo. Він може патрулювати, передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу

Комплекс розроблений для роботи в умовах складної радіоелектронної обстановки, у режимі навмисної постановки радіозавад або блокування систем супутникової навігації.

Він стійкий до погодних умов та придатний для використання у будь-який час доби. У 2016 році за результатами визначальних відомчих випробувань був допущений до експлуатації в ЗСУ.