Під час зустрічі із міським головою Львова Андрієм Садовим Ольга Токарчук наголосила, що Львів для неї є особливим містом

Лауреатка Нобелівської премії з літератури, польська письменниця Ольга Токарчук під час відвідин львівської ратуші у суботу, 10 травня, залишила відгук у Книзі почесних гостей Львова.

«Зі зворушенням залишаю свій слід у цій пам’ятній книзі. Зі Львовом я пов’язана дуже емоційно, родинно. Бажаю вам сили й відваги, яких вам і так не бракує. Захоплююсь вами. Я – з вами. Нехай якнайшвидше закінчиться ця страшна війна. Слава Україні!», – написала Ольга Токарчук.

Під час зустрічі із міським головою Львова Андрієм Садовим Ольга Токарчук наголосила, що Львів для неї є особливим містом – емоційно й родинно близьким, та обіцяла повернутися сюди знову.

У соцмережах Андрія Садового опублікували коротке відео з Ольгою Токарчук.

Міський голова поспілкувався із Ольгою Токарчук про культуру та виклики, з якими, через російську агресію, можуть зіткнутися й інші країни, про ситуацію в Україні та у Львові зокрема, інформує пресслужба мерії. Зокрема, Андрій Садовий розповів про екосистему людяності Unbroken – ініціативу, яка надає повний комплекс допомоги постраждалим від війни: від хірургії та протезування до психологічної підтримки, реабілітації й повернення до активного життя. Та поділився планами з розвитку нових проєктів, які втілюються у партнерстві з міжнародною спільнотою.

Фото Романа Балука / ЛМР

Ольга Токарчук народилась у Польщі у 1962 році. Її батько походить із Заходу України. Популярність Токарчук здобула після написання роману «Правік та інші часи» у 1996 році. У 2007 році вийшов ще один роман, який став популярним серед читачів – «Бігуни». За нього Токарчук отримала літературну премію «Ніке» і Букерівську премію. У 2015 році вийшов один з найпопулярніших творів Ольги Токарчук – історичний роман «Книги Якова». У 2019 році Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури.