Сервіс кур'єрської доставки Glovo купує українську компанію Zakaz (сервіс доставки продуктів Zakaz.ua), основним співвласником якої є Chernovetskyi Investment Group.

За інформацією AIN.UA, виплати акціонерам сервісу Zakaz.ua будуть оформлені як готівкою, так і безпосередньо акціями Glovo. Вартість операції оцінюється в межах до 50 млн доларів, хоча, за словами учасників ринку, ця сума буде нижчою.

За інформацією агенції «Інтерфакс-Україна», Glovo планує повідомити про поглинання сервісу Zakaz.ua на прес-конференції 27 січня.

Учасники ринку вказують, що поглинання Zakaz.ua посилить позиції Glovo на українському ринку та допоможе сервісу розвинути сегмент доставки з магазинів.

Zakaz.ua працює на ринку України з 2010 року, надаючи послуги замовлення та доставки продуктів харчування від найбільших роздрібних продуктових мереж України: Metro, «Ашан», Novus, «МегаМаркет», «Фуршет», «Таврія В», «Восторг», Varus, City Market, Ultramarket та «Космос». На сьогоднішній момент присутній у 15 містах України, а також у Молдові (Кишинів, Бєльці) та Узбекистані (Ташкент).

Zakaz.ua не був прибутковим: AIN.UA пише, що його основний акціонер – Chernovetskyi Investment Group – вклав у нього до 15 млн доларів і продовжував вкладати у нього гроші до моменту продажу.

Сервіс Glovo був заснований у Барселоні (Іспанія). Він працює у понад 650 містах 22 країн світу на трьох континентах: у Європі, Центральній та Південній Америці й Африці на південь від Сахари. Щомісяця у всьому світі доставкою Glovo користуються понад 2,5 млн користувачів, замовлення доставляють понад 51 тис. кур'єрів, а кількість асоційованих партнерів сягає 25 тис.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року, він представлений у 29 містах. У червні 2021 року Glovo заявив про відкриття у Києві першого технологічного хабу компанії у Східній Європі.