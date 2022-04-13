На полицях українських супермаркетів і магазинів усе ще продають продукцію компаній, бенефіціари яких є резидентами Росії. Загалом, за даними Опендатабот, торгових марок, пов’язаних з Росією, в Україні є понад 3000. Найпопулярніші серед них – це харчові продукти, дитячі товари та косметика.

Продукти харчування:

Молочні продукти «Простоквашино» (АО «Данон Россия»)

Чай Сurtis (ООО «МАЙ»)

Напівфабрикати «Єрмоліно» (АО «Інвєст Альянс»)

Молочні продукти «Веселий молочник» (ООО «Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія»)

Молочні продукти «Чудо» (ООО «Вимм-Билль-Данн Продукти Питанія»)

Доставка їжі «Суши wok» (Фурсов Алєксєй Васильєвіч)

Чай «Лісма» (ЗАО Компанія «Май»)

Мережа японських ресторанів «Евразия» (Фурсов Алєксєй Васільєвіч)

Пиво «Балтика» (ООО «Півоварєнная компанія «Балтіка»)

Пиво «Жигули» (ООО «Стратєгія»).

Товари для дітей:

Молочні продукти «Тёма» (АО «Данон Россия»)

Молочні продукти «Агуша» (ООО «Вимм-Билль-Данн Продукти Питания»)

Йогурти «Засинайко» (ООО «Вимм-Билль-Данн Продукти Питания»)

Спреї «Некусайка» (ООО «ЮПЄКО»)

Мульфільм «Фиксики» (АО «АЕРОПЛАН»_

Ліки:

«Віферон» (ООО «Фєрон»)

«Діоксидин» (ОАО «ВАЛЄНТА ФАРМАЦЕВТІКА»)

Медіа:

АіФ (АО «Аргументи и факти»)

РБК (ЗАО «Росбизнесконсалтинг»)

Інше:

Засоби від комарів «Раптор» (ООО «ЮПЄКО»)

Косметика «Faberlic/ Фаберлік» (ОАО «ФАБЕРЛІК»)

Косметика «Чистая линия» (Галант Павєл Владіміровіч)

Одяг «Gloria jeans» (Мєльніков Владімір Владіміровіч)

Магазини Brocard (Валодіна Татьяна Владіміровна)

Як перевірити торгову марку?

Товари виробництва РФ в магазинах розпізнати дуже легко – вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр «46». Діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469». Щоб полегшити собіроботу, можна завантажити додаток «Сканер QR і штрих-коду», що доступний для iOS та Android.

Окрім того, бенефіціарних власників компаній можна перевірити за допомогою Опендатабот, YouControl та інших сервісів.

Раніше ZAXID.NET публікував перелік міжнародних торгових марок, які продовжують співпрацювати з Росією попри її військову агресію.