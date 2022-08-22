Зеленський розповів, що Кримська платформа повністю готова до другого саміту

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення Кримської платформи. Він розповів, що цього разу заплановано збільшення кількості учасників. А також зазначив, що Кримська платформа повністю готова до другого саміту.

«Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж минулого року – і за складом учасників, і за тематикою обговорення. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи. Завтра озвучимо всі деталі», – пообіцяв 22 серпня у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський.

Другий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в онлайн-форматі. Минулого тижня стало відомо, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше візьме участь у саміті.

Також Зеленський розповів, що сьогодні був запущений ще один формат «Київська ініціатива». До нього долучилися Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія та Литва. За його словами, він сподівається, що цей формат дасть змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист інтересів, передусім безпекових.

Нагадаємо, установчий саміт Кримської платформи, яка стала переговорним майданчиком України з деокупації Криму, відбувся у Києві 23 серпня минулого року. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій. Вони схвалили міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму. Документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.