Генсек НАТО вперше візьме участь у саміті Кримської платформи
Цьогоріч представництво Альянсу є найвищим від початку створення саміту
До теми
У другому саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня у онлайн-форматі, вперше візьме участь генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це повідомила прес-служба Альянсу.
Виступ Єнса Столтенберга очікується о 14:50 за київським часом. Промова, яку генсек проголосить дистанційно, буде транслюватися на офіційному сайті НАТО.
Цьогоріч представництво Альянсу є найвищим від початку створення саміту. Торік НАТО представляв заступник генсека Мірча Джоане, який прибув до Києва особисто.
Раніше три лідери G7 – канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда - підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.
Кримська платформа – створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві.
У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.