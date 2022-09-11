Звільнення Ізюма може ознаменувати поворотний момент у війні

Успіхи ЗСУ на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України. Однак наразі не ясно, яке стратегічне значення матимуть ці результати, повідомляє The New York Times (NYT) з посиланням на американських посадовців.

Зазначено, що є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

NYT пише, що нинішні та колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу.

Повідомляється, що рішення рекламувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують американські спецназівці, які тренують українців з моменту окупації Криму у 2014 році.

Високопосадовці США відмовилися повідомити, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали Сполучені Штати. Але один чиновник сказав, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

За словами колишнього вищого командувача армії США в Європі Фредеріка Бена Ходжеса, нещодавній успіх ЗСУ вказує на те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року.

Колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой сказав, що контрнаступ українських військових просувається навіть швидше, ніж очікувалося і що зараз настав час для української армії використовувати будь-яку нагоду, щоб послабити та знищити боєздатність Росії.

Проте, як вказує видання, нинішні офіційні особи США в суботу, 10 вересня, були стримані, заявивши, що ще зарано визначати, чи зможуть українські військові продовжувати наступ.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Триває деокупація українських територій на східному напрямку. 1 вересня ЗСУ пішли в активний контрнаступ на Харківщині. Станом на 9 вересня українські захисники звільнили понад 30 населених пунктів області, серед яких Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.