В Ізюмському районі Харківської області автомобіль із рятувальниками наїхав на міну, внаслідок чого двоє з них загинули, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення», – повідомив він у четвер, 20 жовтня.

Синєгубов наголосив, що на звільнених територіях області дуже висока мінна небезпека.

Нагадаємо, 12 жовтня на міні підірвалися працівники, які виконували дорожні роботи. Тоді також загинули двоє людей.

Нагадаємо, що росіяни за час окупації замінували не лише будівлі, але й майно, яке в них зберігалося. Така ситуація не лише в Харківській області, а у всіх регіонах, які перебували під російською окупацією.