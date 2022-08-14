Інцидент стався на базі відпочинку «Рута»

У неділю, 14 серпня, у селищі міського типу Затока біля Одеси на міні підірвалися двоє людей.

За даними «Суспільного», це були два будівельники. Кількість загиблих та травмованих наразі уточнюється.

За інформацією Білгород-Дністровської міськради, інцидент стався на базі відпочинку «Рута».

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що внаслідок вибуху двоє людей загинули, ще одна отримала поранення. Працює слідчо-оперативна група.

В ОК «Південь» повідомили, що за попередніми даними, група чоловіків, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів.

Як інформував ZAXID.NET, 28 липня двоє відпочивальників загинули через підрив міни на пляжі у Коблевому.

Зауважимо, що поліцейські раніше закликали дотримуватися правил воєнного стану: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря і не купатися в замінованому морі.