Двоє дорожніх працівників загинули та ще двоє чоловіків отримали поранення, підірвавшись на мінах у Харківській області 12 жовтня, повідомив у четвер, 13 жовтня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«В області залишається дуже високою мінна небезпека. Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року», – написав він у Telegram.

Також, за його словами, ще двоє чоловіків віком 62 та 55 років отримали поранення, наступивши на міни.

У зв’язку з цим, Синєгубов знову закликав усіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 жовтня в Запорізькій області від підриву на мінах загинули двоє дітей віком 5 і 10 років.