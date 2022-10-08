В селі Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від отриманих травм вони загинули, повідомив Офіс генерального прокурора.

Інцидент стався ще в четвер, 6 жовтня, однак правоохоронці повідомили про нього лише зараз.

Таким чином, станом на ранок суботи, 8 жовтня, за час повномасштабної війни в Україні загинула 421 дитина. Ще понад 790 дітей отримали поранення різного ступеня важкості. Однак в Офісі генпрокурора назвали ці цифри не остаточними, оскільки триває збір інформації про поранених і загиблих дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області (405), Харківській (252), Київській (116), Миколаївській (75), Чернігівській (68), Луганській (64), Херсонській (57), Запорізькій (54) і Дніпропетровській (30) областях.