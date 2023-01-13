Херсонський художній музей був розграбований росіянами

Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка на День музейних селфі просить відвідувачів надсилати селфі, зроблені у музеї до початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

У третю середу січня у світі відзначається День музейних селфі. Відзначати такий день вперше запропонували у 2014 році працівники Європейського колективу Culture Themes. Метою впровадження цієї дати є заохочення якомога більшої кількості людей до знайомства з історією та мистецтвом. У цей день можна зробити селфі з улюбленим експонатом та викласти фото у соціальних мережах. Проте для херсонського музею провести таку подію цього року неможливо: багато експонатів були викрадені й вивезені окупантами, а сама будівля постраждала від бойових дій і зараз перебуває на реставрації.

Тож музей запропонував своїм відвідувачам надсилати фото з минулих років, аби підтримати Херсонський художній музей.

«Ваші селфі, зроблені в музеї до початку повномасштабної війни, до окупації Херсона, є історичними документами. Поділиться ними з музеєм і всім світом!», – йдеться у повідомленні.

18 січня потрібно запостити у соцмережах фото з музею з хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks. Заклад планує зібрати всі фото на офіційних сторінках музею у соцмережах.