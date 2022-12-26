Попри те, що офіційною датою створення Львівської національної галереї мистецтв вважається 14 лютого 1907 року (ця дата є навіть на офіційному сайті галереї), її колектив оприлюднив план заходів, присвячених 200-річчю музею. Чому? Річ у тім, що колекція галереї почала формуватися 25 грудня 1822 року, адже саме тоді було прийняте рішення про створення Музею князів Любомирських (функціонував з 1823 року), що належав до структури Оссолінеуму . Саме ці твори, серед яких перлина львівської збірки – «Платіж» Жоржа де Ла Тура. Саме ця колекція стала основою міської галереї.

Що важливіше для музею? Його колекція чи будівля, у якій вона зберігається?, – запитує генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарас Возняк. І відповідає, що таки колекція. Саме тому у музеї підготували низку заходів, присвячених 200-річчю початку її формування.

Нагадаємо, заклад, заснований Юзефом Максиміліаном Оссолінським у 1817 році дав початок багатьом інституціям, що розвивали культуру в Галичині, а згодом – у Польщі. Сьогодні прямими спадкоємцями Оссолінеуму є Львівська національна наукова бібліотека ім. Василя Стефаника та Національний інститут імені Оссолінських у Вроцлаві.

Проте спадкоємцями Оссолінеуму є також і Львіська національна галерея мистецтв та інші львівські музеї, адже Оссолінеум був не лише книгозбірнею. До його складу входив і заснований Генриком Любомирським Музей князів Любомирських, який став найбільшою на той час публічною збіркою мистецьких скарбів. Так до липня 1941 року Оссолінеум володів колекцією рисунків видатного митця доби Ренсансу Альбрехта Дюрера, який був викрадений у часи ІІ Світової війни. Її передав у дар Музею Генрик Любомирський. Чимало безцінних скарбів досі не знайдено. Тим не менше Львіська національна галерея мистецтв володіє значною частиною художніх збірок Музею князів Любомирських та відзначенням 200-річного ювілею прагне наголосити на своєму походженні.

Тож щомісяця протягом року на відвідувачів чекають презентації, лекції та екскурсії у різні її відділів. Розпочався ювілейний рік з урочистого відкриття та презентації програми святкових заходів під гаслом «Оссолінеум – ЛНГМ: спадкоємність у культуротворенні».

Вже у січні на відвідувачів чекають лекція «Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького: історія формування колекції», відкриття виставки «Науковий доробок співробітників ЛНГМ ім. Б.Г. Возницкого другої половини 1940-х – початку 2020-х років» у науковій бібліотеці ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького, лекція-презентація «Реставраційні дослідження. Специфіка роботи на дубляжному столі». І так щомісяця можна буде довідатись, зокрема, про Музей Пінзеля, Палац Лозинського, замки та інші підрозділи Галереї мистетв. Слідкувати за подіями можна на сторінці музею у Facebook.

Дата 14 лютого 1907 року є датою заснування Міської галереї, куди увійшла, серед інших творів, і колекція Музею Любомирських.

Влітку 1914 р. галерея отримала власний будинок, який належав відомому вченому та колекціонеру Владиславу Лозинському.

Львівська національна галерея мистецтв сьогодні – один з найбагатших музеїв України, збірка якого налічує понад 64 тисячі творів світового та національного мистецтва, від античних часів до наших днів.