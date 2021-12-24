Наразі оцифровано 1179 одиниць живопису, графіки, пластики. Усі вони докладно описані та розміщені на сайті

У Львівській галереї мистецтв презентували два дуже значущих проекти. Йдеться про «Цифровий архів ЛНГМ» та «Тактильну екскурсію».

«Тактильна екскурсія» – це мобільна виставка, яка складається з дуже детальних макетів об'єктів архітектури та скульптури для незрячих та слабозорих людей. Зраз до неї входять тривимірнімоделі чотирьох туристичних пам’яток Львівщини – Олеського та Підгорецького замків, Палацу Потоцьких у Львові та Жовківської синагоги. Команда проекту оцифрувала будівлі методом 3D сканування та фотограмметрії. Моделі виготовлені шляхом фотополімерного 3D друку та доповнені супровідними матеріалами та анотаціями шрифтом Брайля.

Раніше таким чином були зроблені моделі кількох скульптур Пінзеля та Богородчанського іконостасу.

Цифровий архів доступний на сайті галереї

Щодо «Цифрового архіву ЛНГМ», то він є онлайн-каталогом колекції творів Львівської національної галереї мистецтв імені БорисаВозницького. Із 24 грудня він з’явився у вільному онлайн-доступі. Щоб потрапити в архів, потрібно натиснути на розділ «Колекція» на офіційному сайті галереї. Усі фотографії зроблено у дуже високій роздільній здатності, тож користувачі сайту можуть роздивитись твори до найдрібнішого мазка. Також сайт містить зручну навігацію: твори можна шукати по автору, назві, сюжету, країні тощо.

Наразі оцифровано 1179 одиниць живопису, графіки, пластики. Усі вони докладно описані та розміщені на сайті. До колекції увійшли твори як з музейних експозицій, так і з фондів галереї.

«Дуже багато робіт я хотів взяти з тих, які не мають атрибуції, бо вони так і залишаться невидимими», – розповів керівник проекту Роман Гук. Таким чином доступними для огляду, хоч і у цифровому фоматі стали твори, які глядачі раніше не бачили.

Оцифрування творів мистецтва вимагає багато підготовчої роботи

Оцифрування творів мистецтва є справою, що вимагає терпіння та обережності. Так, живописні полотна потрібно було виймати з рам, тож робота велася під наглядом реставраторів.

У роботі над оцифруванням колекцій враховувався світовий досвід, також усі тексти доступні англійською мовою.

Цей проект розрахований і на музейників, і просто на глядачів. Автори проекту сподіваються, що він стане корисним та цікавим і для вивчення певних творів чи персоналій, і для того, аби більше зацікавити музейними колекціями широкий загал. З досвіду можна сказати, що окрім усього розглядати твори, збільшувати їх фрагменти є надзвичайно захоплюючим заняттям.

Фрагмент «Медузи» Яцека Мальчевського... ... та робота над її оцифруванням

Проекти зреалізовано у співпраці Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, Громадської організації «17», громадської ініціативи MyFutureHeritage, за підтримки Українського культурного фонду. Робота над ним триватиме і далі. Архів буде активно розвиватись та доповнюватись новими експонатами.

Фото Галереї мистецтв, ZAXID.NET